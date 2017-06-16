Пользователи социальных сетей шокированы архивным снимком Малейки Асадовой

2017-06-16 13:07 | www.oxu.az | 3

В сети распространился архивный снимок 50-летней народной артистки Малейки Асадовой, шокировавший пользователей соцсетей, не узнавших на снимке актрису.

Черно-белая фотография М.Асадовой, видимо, снята в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, на снимке актриса реально неузнаваема, и если бы не коллаж с сегодняшней фотографией, мало кто бы узнал в девушке на снимке слева будущую народную артистку.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Фотография шокировала пользователей соцсетей, активно делящихся снимком в Facebook и Instagram и обсуждающих архивный снимок звезды Азербайджанского государственного академического драматического театра.

Будучи активным пользователем соцсети Instagram, М.Асадова (на страницу актрисы @meleyke_esedova подписано около 250.000 пользователей) опубликовала пост, в котором косвенно затронула тему распространения архивной фотографии в сети.

«У меня свой маленький мир, в котором моя дочь, сестра и сыгранные мною роли. Я очень привязана к дому и работе и всегда далека от сплетен и людей, мыслящих негативно, – на них у меня просто нет времени. Я горжусь как своим прошлым, так и сегодняшним днем.

Когда я добиваюсь очередного успеха на театральной сцене, мне, не боясь Бога, стараются ранить душу. Не буду опускаться до их уровня и отвечать, Бог им судья. Зависть по отношению ко мне дает мне дальнейший стимул к новым успехам», - отмечает М.Асадова в социальной сети Instagram.