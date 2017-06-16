В Товузе 2-летняя девочка упала в кастрюлю с кипятком

2017-06-16 13:15 | www.oxu.az | 3

В Товузском районе двухлетний ребенок упал в кастрюлю с горячей водой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Дюз Гырыглы.

Жительница села, Сакина Аскерова 2015 года рождения в собственном доме по неосторожности упала в кастрюлю с горячей водой.

В результате малолетний ребенок с ожогами был доставлен в Товузскую районную центральную больницу. Со стороны врачей была оказана медицинская помощь, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

З.Г.

