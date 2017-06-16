Скидка врачам от A-Qroup в день медработника

2017-06-16 12:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Страховая компания А-Qroup предлагает медицинским работникам эксклюзивную скидку в размере 25 процентов по трём видам добровольного страхования - КАСКО, страхование имущества и страхование выезжающих за рубеж.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу, скидка активна с 17 июня по 23 июня 2017 года.

"В ваших руках находится самое дорогое - здоровье и жизнь человека. Здоровье - главное богатство всех людей, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и бесценным", - говорится в сообщении СК.

В этот день А-Qroup поздравляет всех медицинских работников, специалистов лечебных центров, а также выражает свою признательность и уважение всем тем, кто посвятил свою жизнь медицине.

"В знак благодарности пусть этот день придаст вам сил для новых профессиональных свершений, а ваша работа всегда будет оценена по достоинству и приносит радость", - отмечается в сообщении.