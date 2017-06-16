Решены проблемы военнообязанных студентов вузов, имеющие 1-2 академические задолженности

2017-06-16 13:26 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, заместитель главы аппарата Минобразования, заведующий отделом науки, высшего и среднего специализированного образования Ягуб Пириев сказал, что если раньше в учебном периоде у парней оставались академические задолженности, они были вынуждены сдать этот долг после прохождения военной службы.

По его словам, согласно новым правилам, парни смогут пойти в армию, сдав долги по 1-2 предметам после завершения экзаменационной сессии: «Сессии в вузах длятся до 5 июля. Этим студентам будет дана возможность устранить академическую задолженность. Но это касается только тех, у кого 1 или 2 долга. После этого им будет дозволено сдать государственный экзамен, защитить выпускную работу, сдать долги и отправится в армию».

Представитель министерства отметил, что сегодня в министерстве будет проведено заседание с участием проректоров, где будут даны соответствующие поручения.

По словам Я. Пириева, сегодня IV курс оканчивают примерно 2000 студентов. Согласно проведенному анализу, 6% оканчивающих вузы студентов имеют 1 или 2 академические задолженности.