Коалиция США не подтверждает ликвидацию ВКС РФ главаря ИГ аль-Багдади

2017-06-16 12:38 | www.trend.az | 2

Коалиция во главе с США заявила, что пока не может подтвердить сообщения о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади при ударе ВКС РФ, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.