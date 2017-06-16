В Узбекистане создается единая служба по геологоразведке урана, цветных и драгметаллов

2017-06-16 12:50 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане будет создана единая служба по геологоразведочным работам для поиска урана, драгоценных и цветных металлов при Госкомитете по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео), следует из постановления главы государства, обнародованного в пятницу.

Согласно постановлению, в состав единой геологической службы в течение двух месяцев должны быть переданы Научно-производственный центр (НПЦ) "Геология драгоценных металлов и урана" Навоийского горно-металлургического комбината и НПЦ "Геология цветных металлов" Алмалыкского ГМК.

Госкомгео поручено вести активную инвестиционную политику для промышленного освоения месторождений полезных ископаемых, выработку рекомендаций по их рациональному использованию.

В 2010 году функции по проведению геологоразведки урана, драгоценных и цветных металлов были переданы от Госкомгео Навоийскому и Алмалыкскому комбинатам. На базе этих предприятий были созданы НПЦ. У Госкомгео остались функции по проведению ГРР на гидроминеральные ресурсы, твердые нерудные полезные ископаемые и черные металлы.

В июне этого года Узбекистан заявил о масштабной программе привлечения иностранных инвесторов в горнорудную промышленность, предложив им для промышленного освоения 29 месторождений стратегически важных твердых полезных ископаемых, в том числе 12 - золота, 8 - вольфрама, по три - урана, железа и лития. Помимо этого, иностранным инвесторам предложено участвовать в геологическом изучении 111 площадей, перспективных на благородные, цветные, черные металлы, редкие и редкоземельные элементы.

Навоийский ГМК - один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота, монопольный оператором по добыче, обогащению и экспорту урана в Узбекистане.

Алмалыкский ГМК - один из крупнейших производителей цветных металлов в Центрально-Азиатском регионе и единственный производитель меди в Узбекистане.

(Автор: Демир Азизов)