Дипломатические корпуса Азербайджана смогут предоставлять усиленную э-подпись

2017-06-16 13:29 | www.apa.az | 3

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение Министерству налогов, Министерству иностранных дел, службе ASAN и другим государственным органам о создании цифровых узлов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказала генеральный директор Департамента налоговой политики и стратегических исследований Министерства налогов Самира Мусаева. По ее словам, Министерство налогов уже подготовило план мероприятий в связи с этим.

«Согласно поручению, мы должны обеспечить возможность получать электронную подпись ASAN Imza в дипломатических консульствах и представительствах Азербайджана за рубежом. С другой стороны, лица, имеющие усиленную электронную подпись, смогут регистрировать предприятия в стране, не посещая ее. Министерство налогов подготовило законопроект по регистрации предприятий в стране посредством усиленной электронной подписи и представило его в Кабинет министров. Законопроект предусматривает также внесение поправок в существующие законы», - сказала она.