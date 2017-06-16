Верховный суд России ужесточил приговор гражданину Азербайджана

2017-06-16 13:35 | www.apa.az | 3

Верховный суд РФ ужесточил приговор гражданину Азербайджана Рамилю Мирзамову с восьми лет до восьми лет и четырёх месяцев колонии за вербовку четырех студентов в ряды международной террористической организации в Ираке и Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, судебная коллегия постановила изменить приговор в отношении Рамиля Мирзамова в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима, назначить Мирзамову наказание в виде восьми лет и четырёх месяцев заключения.

Суд установил, что обвиняемый в Ухте призывал четырех студентов к участию в деятельности международной террористической организации на Ближнем Востоке (о какой именно организации идет речь, не уточняется). Впоследствии двое из них в мае 2014 года уехали воевать на стороне террористов в Ираке и Сирии, а еще двое дали показания против Мирзамова.