Али Гасанов: В Азербайджане обеспечивается свобода слова, мысли и прессы

2017-06-16 13:30 | www.oxu.az | 3

Для достижения целей устойчивого развития важным условием является наличие необходимых ресурсов государств, присоединившихся к этой глобальной инициативе.

Успехи, достигнутые в годы независимости Азербайджанской Республики, нынешний уровень развития свидетельствует о том, что наша страна обладает мощным потенциалом для достижения поставленных целей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, такое мнение высказал об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на XIV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Основополагающие принципы целей устойчивого развития: Равноправие, национальные приоритеты и сотрудничество.

По мнению А.Гасанова, сегодня Азербайджан - страна, обладающая сильной экономикой, устойчивой политико-правовой системой и системой социальной защиты, безопасной и стабильной общественно-политической средой, обновленной социальной инфраструктурой, и интегрированная в международные организации: «В 1993 году по настойчивому требованию народа к власти вернулся Гейдар Алиев, который собрав вокруг себя здоровые силы страны, способных, патриотически настроенных и интеллектуальных людей, с успехом справился с большими задачами и создал основы прогресса Азербайджана. Под его руководством и по его воле были сформированы демократические институты и учреждения, присущие правовому государству и свободному обществу, экономика, основанная на рыночных отношениях, справедливая социальная политика, было повышено внимание к проблемам культуры, образования, здравоохранения, спорта и экологическим проблемам».

З.Г.

