Брайза: Ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы в войне

2017-06-16 13:40 | www.oxu.az | 3

Военные операции в зоне нагорно-карабахского конфликта могут начаться в том случае, если правительства Азербайджана, либо Армении примут решение в связи с этим.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, об этом заявил находящийся в Баку бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза.



Он сказал, что в такой операции ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы: «Может быть, что к такой провокации прибегнет какая-то страна не из Южного Кавказа. Я имею ввиду не США. Наличие тяжелой техники на линии соприкосновения может привести к таким серьезным столкновениям как апрельские бои. Но в итоге это не переросло в войну. Потому что никто не заинтересован в войне».

Э.А.

