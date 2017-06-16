Али Гасанов: Азербайджан обладает мощным потенциалом для достижения поставленных целей (версия 2)

2017-06-16 12:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку проходит XIV Бакинская международная конференция омбудсменов на тему «Основные принципы целей устойчивого развития: правовое равенство, национальные приоритеты и сотрудничество».

В конференции принимают участие помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана – заведующий отделом Али Гасанов, уполномоченная по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова, вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, другие официальные лица, депутаты и зарубежные участники.

Открывая мероприятие вступительным словом, Эльмира Сулейманова сказала, что политика, всесторонние реформы, проводимые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дают эффективные результаты также в сфере защиты прав человека. «В Азербайджане существует стабильность, полностью обеспечиваются права человека», - сказала она.

Азербайджанская модель мультикультурализма является примером для мира, сказала Сулейманова.

Она подчеркнула, что Концепция развития «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» и другие государственные программы, системно и планово реализуемые в Азербайджане, созвучны Программе целей устойчивого развития ООН и служат всестороннему развитию страны.

Выступая на мероприятии, помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана – заведующий отделом Али Гасанов отметил, что для достижения Целей устойчивого развития важным условием для государств, присоединившихся к этой глобальной инициативе, является обладание необходимыми ресурсами.

«Успехи, достигнутые Азербайджаном в годы независимости, нынешний уровень развития показывают, что наша страна обладает мощным потенциалом для достижения поставленных целей», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что сегодня Азербайджан является государством, обладающим сильной экономикой, устойчивой политико-правовой системой и системой социальной защиты, безопасной и стабильной общественно-политической средой, а также государством с обновленной инфраструктурой, интегрированным в международные организации.

Али Гасанов подчеркнул, что, вернувшись в 1993 году по настойчивому требованию народа к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев, сплотив вокруг себя здравые силы страны, способных, патриотичных и интеллектуальных людей, успешно осуществил большие задачи и заложил основы подъема Азербайджана. Под его руководством были сформированы институты, характерные демократическому, правовому государству и свободному обществу, опирающаяся на рыночные отношения экономика, справедливая социальная политика, увеличилось внимание к проблемам в сферах культуры, образования, здравоохранения, спорта, проблемам экологии, сказал помощник Президента.

Охарактеризовав период развития Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева как период непрерывных реформ и модернизации, Али Гасанов добавил, что этот период вошел в историю также завершением перехода от социалистической системы хозяйства к новой системе.

Помощник Азербайджана подчеркнул, что этот период особенно знаменателен с точки зрения реализации Целей устойчивого развития.

«В первую очередь, необходимо отметить снижение уровня бедности с 49 до 5 процентов, безработицы - с 50 до 5 процентов. Большими достижениями по реализации Целей устойчивого развития должны считаться также решение социальных проблем до одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, обновление инфраструктуры, повышение уровня социальной защиты и социальных услуг и их доступности, повышение внимания к проблемам экологии и другие показатели», - сказал Али Гасанов.

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