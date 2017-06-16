В Украине издана Антология современной азербайджанской поэзии

2017-06-16 12:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Украине издана подготовленная Переводческим центром при Кабинете министров Азербайджана «Антология современной азербайджанской поэзии».

Как говорится в сообщении центра, распространенном в пятницу, собранные в книге стихи азербайджанских поэтов XX века – представителей различных жанров и поколений, переведены на украинский язык известными переводчиками и поэтами Украины.

Презентация книги состоится в Киеве в ближайшие дни.