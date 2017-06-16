В Азербайджане произошла цепная авария

2017-06-16 13:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, ДТП было зарегистрировано на 107 км. дороги Баку-Шамахы.

Автомобили марки «Daewoo», которым управлял житель Хачмазского района Зюльфугар Баратов, «Mercedes», которым управлял житель Исмаиллинского района Адиль Багиров, и «ВАЗ 21015», которым управлял Ниджат Гусейнов», столкнулись между собой.

В результате столкновения пассажиры – Ровшан Усубов (2004 г.р.), Ирада Мустафаева (1990 г.р.) и Магеррам Мустафаев (1956 г.р.) получили различные травмы. Они были доставлены в Центральную больницу Шамахинского района.

По факту в следственном отделе Главного управления дорожной полиции ведется расследование.