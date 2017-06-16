Зарубежные инвесторы смогут зарегистрировать свой бизнес в Азербайджане, не посещая страну (версия 2)

2017-06-16 13:12 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана подготовило законопроект по регистрации предприятий в стране посредством усиленной электронной подписи, сказала в пятницу генеральный директор департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства по налогам Самира Мусаева на презентации, посвящённой новшествам в налоговом администрировании.

По ее словам, благодаря этому законопроекту нерезиденты смогут регистрировать предприятия в Азербайджане, не посещая страну.

"В Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно создания цифровых узлов был дан ряд поручений министерству по налогам, министерству иностранных дел, Службе ASAN и другим государственным органам. Согласно указу мы должны обеспечить возможность получать электронную подпись ASAN Imza в дипломатических корпусах Азербайджана за рубежом. Мы сейчас работаем над этим. С другой стороны, мы должны обеспечить для лиц, имеющих усиленную электронную подпись, возможность регистрировать предприятия в стране, не посещая ее. Мы уже представили соответствующий законопроект в Кабинет министров страны", - сказала она.

Мусаева отметила, что также осталось решить технические вопросы, для того чтобы дипломатические корпуса могли предоставлять электронную подпись нерезидентам.

Она также добавила, что законопроект предусматривает внесение поправок в существующие законы, а не принятие отдельного закона.

(Автор: Азад Гасанли)