Прогресс в вопросе Нагорного Карабаха возможен лишь при участии президентов России и США - экс посол

2017-06-16 13:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт препятствует экономическому развитию Южного Кавказа и безопасности в регионе, сказал журналистам в Баку в пятницу бывший посол США в Азербайджане и бывший сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.

«Армения оккупирует азербайджанские земли. Необходимо чтобы она вывела войска и стороны пришли к соглашению. Рамочное соглашение (Мадридские принципы) существуют уже 10 лет. Нужно довести этот процесс до конца. Но я считаю, что это не будет возможным, если лидеры США и России не внесут вклад в этот процесс», - сказал Брайза.

По словам Брайзы, когда он занимал пост сопредседателя МГ, сопредседатели продвигались вперед потому, что президенты США и России - Джорж Буш и Дмитрий Медведев больше обращали внимания на этот конфликт и принимали непосредственное участие в его урегулировании.

«Министр иностранный дел России Лавров тогда творчески подходил к этому вопросу, и он стимулировал нас к творческому подходу. А сейчас я боюсь, в США нет конкретной политики, не только касательно Южного Кавказа, но и всего мира.

Президент Трамп во время своей избирательной компании очень хотел, чтобы отношения между США и Россией улучшились. Сейчас ведется следствие по поводу вмешательства России в выборный процесс в США. Пока все эти проблемы не будут решены, улучшение отношений между США и Россией, я думаю, будет невозможно», - сказал Брайза.

По словам экс посла, возобновление военных действий на линии соприкосновения войск не в интересах ни Азербайджана, ни Армении.

«Я думаю, что это будет возможно, только если возникнут провокации извне. Размещение тяжелых вооружений на передовой линии, таких как ЗРК "ОСА", может этому способствовать», - сказал Брайза.

При этом он отметил, что не ожидает прогресса до того, как президент России и президент США не внесут свой личный вклад в решение конфликта.

«Они должны поставить этот конфликт на повестку дня в отношениях между Россией и США. Но сейчас отношения не на должном уровне. Сопредседатели продолжают свою работу, ищут общий язык, но прогресса не будет, до того как внимание этому вопросу не будет уделяться на уровне президентов», - сказал Брайза.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)