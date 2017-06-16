Азербайджан превратился в важный транзитный центр в регионе Евразии - вице-президент Китайского института международных отношений

2017-06-16 13:20 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан за последние годы превратился в важный транзитный центр в регионе Евразии, сказал вице-президент Китайского института международных отношений Сюй Цзянь на международной конференции "Южный Кавказ на международной арене: сотрудничество и конкуренция в регионе и за его пределами" в Баку в пятницу.

Он отметил, что сейчас реализуется ряд важных транспортных проектов с участием Азербайджана. Так, был запущен контейнерный поезд из Китая в Европу транзитом из Азербайджана. Также реализуется международный проект железнодорожного коридора "Север-Юг", который позволит осуществлять транспортировку грузов из северной Европы и России в страны Персидского залива и далее.

Цзянь отметил, что Азербайджан является важной страной региона, с самой большой экономикой, населением и территорией на Южном Кавказе, и он занимает особую роль в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь».

По его словам, Азербайджан и Китай активно сотрудничают, и Китай заинтересован в наращивании этого сотрудничества. Так Цзянь отметил, что в Китае есть готовность оказать поддержку Азербайджану в его усилиях по диверсификации экономике. По его словам, в этом вопросе Китай готов предложить Азербайджану как инвестиции, так и свои технологии и инновации.

(Автор: Елена Косолапова)