Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов прикладывать усилия для дальнейшего расширения связей с ЕС (версия 2)

2017-06-16 13:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию, возглавляемую комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политике европейского соседства Йоханнесом Ханом.

С удовлетворением вспомнив свой последний визит в Брюссель, глава государства сказал, что в ходе визита были проведены плодотворные обсуждения и переговоры, подчеркнул, что эти переговоры еще раз продемонстрировали совместный подход к дальнейшему расширению сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что начало переговоров по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС на следующий день визита символично, отметил успешное продолжение этих переговоров.

Отметив, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, глава государства сказал, что эти связи носят стратегический характер и рассчитаны на долгие годы, довел до внимания, что сотрудничество сторон продолжается в условиях стабильности и безопасности.

Президент Азербайджана сказал, что в повестке дня сотрудничества Азербайджана и ЕС обширные вопросы, охватывающие политический диалог, экономическое сотрудничество, энергетическую и другие сферы, отметил, что азербайджанская сторона готова прикладывать усилия для дальнейшего расширения связей.

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политике европейского соседства Йоханнес Хан поздравил Президента Азербайджана с Днем национального спасения.

Коснувшись последнего визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель, он отметил, что визит прошел успешно, и именно после этого визита начались переговоры по соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС, и переговоры продолжаются в конструктивном духе. Подчеркнув важность определения путей решения вопросов, которые могут повлиять на двусторонние отношения ЕС и Азербайджана, Йоханнес Хан отметил наличие взаимного интереса для дальнейшего развития связей в будущем. Он добавил, что ЕС заинтересован в существовании стабильности в соседних странах, и Азербайджан играет с этой точки зрения важную роль в регионе и на более широком пространстве.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с упрощением визового режима между Азербайджаном и ЕС, а также нынешним состоянием сотрудничества в энергетической и транспортной сферах, подчеркнуто наличие хороших перспектив в этих сферах.

На встрече также был проведен обмен мнениями по региональным вопросам.