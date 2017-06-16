Начала работу XIV Бакинская международная конференция омбудсменов

2017-06-16 14:01 | www.apa.az | 2

Начала работу XIV Бакинская международная конференция омбудсменов «Фундаментальные принципы Целей устойчивого развития: правовое равенство, национальные приоритеты и сотрудничество».

Как сообщает АПА, уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Эльмира Сулейманова проинформировала участников мероприятия о нагорно-карабахском конфликте. Она напомнила, что конференция посвящена актуальным вопросам. Э.Сулейманова сказала, что в Азербайджане соблюдаются права и свободы человека. Она сказала, что хоть омбудсмен и обладает независимостью, тем не менее он должен сотрудничать с законодательными, исполнительными, судебными органами и НПО.

Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, завотделом АП Али Гасанов отметил, что для достижения Целей устойчивого развития важным условием является наличие необходимых ресурсов в странах, присоединившихся к этой инициативе. Дав концептуальную оценку деятельности президента Ильхама Алиева, А.Гасанов охарактеризовал нынешний период как «период непрерывных реформ и модернизации». По его словам, этот период ознаменовал собой завершение перехода от системы социалистического хозяйства к новой. А.Гасанов отметил, что этот период особо знаменателен с точки зрения реализации «Целей устойчивого развития»: «В первую очередь следует отметить снижение уровня бедности с 49 до 5 процентов и безработицы – с 50 – до 5 процентов. Решение проблем около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, обновление инфраструктуры, рост уровня социальной защиты и социальных служб, уделение внимания экологическим проблемам и другие показатели должны восприниматься как большой успех в реализации «Целей устойчивого развития».

Помощник президента отметил, что в Азербайджане в сфере обеспечения прав и свобод граждан, развития гражданского общества достигнуты большие успехи. А.Гасанов сказал, что разработанные в Азербайджане концепция и стратегии развития, программы и проекты приводятся в соответствие с Целями устойчивого развития ООН: «Это показывает, что азербайджанское государство строит свою политику с учетом глобальных вызовов».



Заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова сказала, что Милли Меджлис придает большое значение сотрудничеству с Институтом омбудсмена. Она добавила, что Азербайджан с ответственностью подходит ко всем возложенным на него обязанностям: «Азербайджан подвергся военной агрессии со стороны Армении. Он не отступил ни на шаг от занятой позиции и призвал другие государства соблюдать нормы международного права».



Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил, что Азербайджан в своей конституции и в международных соглашениях всегда поддерживает права человека: «С этой точки зрения Аппарат омбудсмена обеспечивает защиту права человека и не допускает их нарушения».



Конференция продолжится сегодня и завтра на пленарных заседаниях.