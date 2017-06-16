Пять миллиардов человек в мире используют мобильные устройства

2017-06-16 14:10 | www.oxu.az | 2

Согласно отчетам компаний We Are Social и Hootsuite, две трети населения нашей планеты, то есть 5 миллиардов человек, обладают мобильными устройствами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ixbt.com, при этом смартфоны составляют 80% мобильных устройств.

Население Земли оценивается в 7,511 млрд человек. Более половины — 54% — проживает в городах. Немного меньше — 51% или 3,811 млрд человек — имеют доступ к Глобальной сети. Наиболее популярными ресурсами интернета, по всей видимости, являются социальные сети: их активными пользователями являются 2,895 млрд человек или 39% населения. Мобильными устройствами для доступа к социальным сетям пользуются 2,692 млрд человек или 36% населения.

Отметим, что только в сети Facebook активных пользователей насчитывается 1,938 млрд человек. Хотя в последнее время наблюдается небольшое уменьшение, в целом тенденция роста сохраняется, так что через несколько недель количество учетных записей должно перевалить за 2 млрд.

Л.А.