В Стамбуле начали функционировать электромобили такси

2017-06-16 13:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле начали функционировать электромобили такси, сообщает в пятницу телеканал TRT Haber.

По данным телеканала в настоящее время в Стамбуле в целом функционирует 60 электромобилей такси.

Сообщается, что в перспективе число электромобилей такси может быть увеличено до двух тысяч.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Анкаре также начнут функционировать электромобили такси.

Сообщается, что до конца 2018 года таксомоторный парк Стамбула и Анкары будет полностью переведен на электромобили.

Получение разрешения на эксплуатацию такси в Стамбуле относится к наиболее дорогим видам лицензий: в частности, для получения такой лицензии необходимо оплатить 1,750 миллиона лир.

Официальный курс на 16 июня составляет 3.5199 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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