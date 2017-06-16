Азербайджан ужесточает контроль за размещением обязательных резервов банков

2017-06-16 13:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Депозиты азербайджанских банков в зарубежной валюте, относящиеся к их обязательным резервам, должны храниться на валютных корреспондентских счетах Центрального банка.

Это следует из изменений в "Порядок определения нормы, расчета и размещения обязательных резервов", утвержденных решением правления Центрального банка Азербайджана от 30 мая 2017 года.

Согласно изменениям, депозиты в национальной валюте и драгоценных металлах, входящие в расчетную базу обязательных резервов банков, должны храниться на манатных корреспондентских счетах Центрального банка, а депозиты в иностранной валюте (относящиеся к обязательным резервам) - на любых валютных корреспондентских счетах Центробанка.

Данное изменение вступает в силу с первого августа 2017 года.

Согласно действующему порядку, депозиты, входящие в расчетную базу обязательных резервов банков, могут храниться на любом корреспондентском счету Центрального банка, вне зависимости от валюты.

(Автор: Анвар Мамедов)