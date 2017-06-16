В прошлом месяце 264 иностранцам был ограничен въезд в Азербайджан

2017-06-16 14:14 | www.apa.az | 3

Государственной миграционной службой в мае 2017 года были выявлены случаи нарушения 1 856 иностранными гражданами требований административного законодательства, связанных с несоблюдением правил пребывания, а также временного и постоянного проживания на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщили АПА в ГМС, 27 из этих иностранных граждан взамен утерянных документов, дающих основание на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики, были выданы новые. Было легализовано проживание на территории страны 220 человек.

Кроме того, в отношении 887 человек было принято решение о применении штрафа без выдворения за пределы страны, в отношении 458 человек - решение о применении штрафа и выдворении за пределы страны в административном порядке, в отношении 264 человек – в соответствии со статьей 16.1.8 Миграционного кодекса решение об ограничении въезда в страну.

1 157 иностранным гражданам было предписано покинуть территорию Азербайджанской Республики в течение 48 часов, а в отношении 368 иностранных граждан было принято решение о выдворении за пределы страны в административном порядке.

В целом, за месяц в Государственную миграционную службу Азербайджанской Республики поступило 7 667 обращений, связанных с продлением сроков временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, выдачей разрешений на временное и постоянное проживание, принятием, прекращением и восстановлением в гражданстве, определением гражданской принадлежности и статуса беженца, а также выдачей разрешений на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности и продлением сроков ранее выданных.

Каждое обращение было рассмотрено в отдельности в соответствии с предписаниями законодательства Азербайджанской Республики и по каждому принято соответствующее решение.

За прошедший месяц в связи с регистрацией по месту пребывания иностранных граждан поступило 56 600 обращений.