Студенты UNEC пройдут стажировку в Европе

2017-06-16 13:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Директор Центра карьеры UNEC Фуад Алиев и руководитель отдела Организации практики Натик Гурбанов посетили университет CEFAM (Centre d’Etudes Franco-Américain de Management) во французском городе Лионе.

Как говорится в сообщении Азербайджанского государственного экономического университета, распространенном в пятницу, в визите, осуществляемом в рамках программы обмена “Erasmus+”, сотрудники UNEC ознакомились с организацией карьерных услуг и практики для студентов, а также с созданием отношений с корпоративным сектором, созданным в CEFAM. Они изучили механизм работы Ассоциации выпускников. Представили подробную информацию о проделанных в UNEC работах с целью карьерного развития студентов, организации практики по специальности.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями и достигнуто соглашение по вопросам оказания поддержки в создании студентами UNEC совместно со студентами CEFAM карьеры с компаниями стран Франции, Европейского союза, а также США и перспектив организации практики по специальности.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.