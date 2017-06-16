День открытых дверей в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО)

2017-06-16 13:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В открывшемся недавно новом кампусе Бакинской высшей школы нефти (БВШН) прошел День открытых дверей, в котором приняли участие более 50 учеников средних школ города и их родителей.

Как говорится в сообщении Школы нефти, распространенном в пятницу, День открытых дверей начался с экскурсии по кампусу. Школьники ознакомились с актовым залом на 600 мест, плавательным бассейном, двумя спортивными залами, аудиторией на 110 мест, кафе, учебными аудиториями, современными лабораториями, библиотекой, фитнес-центром, стадионом с искусственным покрытием, двумя теннисными кортами, площадками для волейбола, баскетбола и легкой атлетики, а также с Домом студента.

Затем в конференц-зале прошла встреча школьников и их родителей с заведующей Отдела по работе со студентами БВШН Хабибой Гаджиевой, которая предоставила подробную информацию об истории создания и основных направлениях деятельности Высшей школы. Гостям БВШН были показаны презентации и представлены аудио- и видеоматериалы. Гаджиева рассказала о новом кампусе БВШН, сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами и местными и транснациональными компаниями, в рамках которого для студентов вуза организуются семинары, учебные курсы и производственная практика. Заведующая Отдела по работе со студентами БВШН рассказала также старшеклассникам об учебе и жизни студентов Высшей школы, их общественной, научной и культурной деятельности, работе студенческих организаций и клубов.

В заключение Гаджиева ответила на многочисленные вопросы школьников, раздавала им буклеты вуза; были сделаны также фотографии на память.