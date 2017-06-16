Открылся подземный пешеходный переход на одном из проспектов Баку (ФОТО)

2017-06-16 14:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня открылся новый подземный переход на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку.

Переход был открыт при участии главы ОАО «Азеравтойол» Салеха Мамедова и предоставлен для эксплуатации жителям столицы.

Было отмечено, что проект подготовлен Институтом «Азерйолэльмитедгигатлайихе» ОАО «Азеравтойол».

Общая протяженность подземного перехода 57,1 метров.

В подземном переходе установлены видеокамеры, создано служебное помещение для круглосуточного наблюдения в переходе, а также построены пандусы для инвалидов.

Строительство подземного перехода началось в сентябре 2016 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)