Первый заместитель председателя Милли Меджлиса: «Резолюция ЕП не может не нанести вред двусторонним отношениям»

2017-06-16 14:34 | www.apa.az | 3

Об этом в ответ на вопрос АПА заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, выражая отношение к принятой 15 июня в Европарламенте резолюции «Афган Мухтарлы и состояние СМИ в Азербайджане».

По словам З. Аскерова, принятие указанной резолюции свидетельствует о том, что проводимая Азербайджанской Республикой независимая политика беспокоит антиазербайджанские силы в Европе, особенно армянское лобби.

«То, что такая серьезная структура как Европарламент пошла на этот шаг под влиянием и давлением этих сил, вызывает недоумение в Азербайджане.

С сентября 2016 года Азербайджан возобновил деятельность в Евронест. Принятие такой резолюции в период, когда связи между Милли Меджлисом Азербайджана и Европарламентом развиваются по восходящей линии, не может не нанести вред двусторонним отношениям.

Считаем нужным отметить еще то, что Азербайджан не является членом ЕС и не имеет каких-либо обязательств перед ним. Резолюция Европарламента не имеет для Азербайджана никакого значения.

Надеюсь, что здравые умы в ЕС и Европарламенте предотвратят такого рода предвзятые и злонамеренные действия, направленные против Азербайджана», - отметил З. Аскеров.