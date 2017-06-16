Новым премьером Сербии стала женщина нетрадиционной ориентации

2017-06-16 14:28 | www.oxu.az | 3

Новым премьер-министром Сербии стала Ана Брнабич, занимавшая в предыдущем составе правительства пост министра государственного и локального самоуправления, передает Oxu.Az со ссылкой на eadaily.com.

Президент страны Александр Вучич в обращении прессе объяснил выбор своего преемника на должности премьера соблюдением интересов страны. Среди приоритетных задач нового шефа правительства президент выделил укрепление международного авторитета Сербии как на Западе, так и на Востоке, в отношениях с ЕС, Российской Федерацией, Китаем, США, арабскими и другими странами, сообщает официальный сайт правительства Сербии.

С своей стороны Ана Брнабич поблагодарила президента за оказанное доверие, и пообещала продолжить курс реформ, который ранее проложил Вучич.

«В полной мере осознаю ответственность, которую беру на себя, так как я должна сменить на посту настоящего лидера. Также осознаю ответственность перед гражданами, которые хотят почувствовать результаты работы правительства через улучшение качества жизни», - заявила Брнабич белградскому изданию Blic.

Первая женщина-премьер Сербии одновременно является и первой женщиной на высоком государственном посту, которая не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. В традиционном сербском обществе данный факт воспринимается крайне неоднозначно.