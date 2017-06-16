Emin на pre-party музыкального фестиваля «Жара» – ФОТО

2017-06-16 14:40 | www.oxu.az | 3

14 июня отгремело pre-party самого ожидаемого музыкального фестиваля лета - «ЖАРА» , организатором которого выступает EMIN, а также Григорий Лепс и Сергей Кожевников.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на emin-music.ru.

Плохая погода и дождь не смогли помешать жаркой вечеринке, и все собравшиеся звезды блистали в красивых нарядах на красной дорожке, а затем наслаждались концертом Григория Лепса и EMIN'a, который исполнил негласный гимн фестиваля, песню «Сбежим в Баку» и другие свои известные композиции.

Те гости, кто наблюдал за происходящим из-за столиков на веранде, согревались горячим азербайджанским чаем, сладостями и горячими блюдами национальной кухни. Недаром бакинцы славятся своим гостеприимством.

Среди звездных гостей были замечены: Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Юлианна Караулова, Нюша, Валерия и Иосиф Пригожин, Ирина Дубцова, Яна Чурикова, Анастасия Задорожная, Александр Ревва, Джиган, Сосо Павлиашвили, Тимур Теймиров и многие другие. ​

Напомним, что в этом году грандиозный летний фестиваль будет проходить уже во второй раз, с 27 по 30 июля, в красивейшем курорте столицы Азербайджана г. Баку. В фестивале «ЖАРА» примут участие более 80 артистов, среди которых: Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, «А-Студио», Николай Басков, Валерия, Ани Лорак, EMIN, Слава, MBAND, Потап и Настя, Burito, Глюкоза, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Серебро, Алексей Воробьев, МОТ, Егор Крид, IOWA, Ёлка и многие другие. Ведущие концертов: Яна Чурикова, Андрей Малахов, Максим Галкин.

A.C.

