Завтра в Баку ожидается сильный дождь

2017-06-16 14:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу временами ожидается дождь, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В некоторых местах полуострова прогнозируются ливневые дожди. Во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем - 21-25, в Баку ночью – 16-18, днем - 23-25 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 85-95, днем 65 - 75 процентов.

С сегодняшнего вечера и до второй половины субботы в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, местами сильный, возможны грозы. Порывистый северо-западный ветер.

17-18 июня преобладание комфортной температуры в Баку и на Абшеронском полуострове будет благоприятна для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в некоторых местах сильные, возможен град. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Ночью 14-19, днем 26-31, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)