ВАК надеется на положительное решение по апелляции решения Верховного суда РФ - исполнительный директор

2017-06-16 14:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Всероссийский азербайджанский конгресс надеется на положительное решение по апелляционной жалобе на решение Верховного суда РФ, сообщил Trend во вторник исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев.

15 июня Всероссийский Азербайджанский Конгресс подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.

Ранее, 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Автор: Эльмира Таривердиева)