В Азербайджане может подорожать школьная форма

2017-06-16 14:50 | www.oxu.az | 3

«Рост курса доллара к манату может отразиться на цене школьной формы».

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az заявил заведующий отделом продаж Бакинского швейного дома Этибар Азимов.

По его словам, в настоящее время изменения цен на школьные формы не ожидается:

«Мы закупаем ткань высокого качества в Турции. На данный момент из-за стабильности курса маната к доллару мы не думаем повышать цены. Если доллар вновь подорожает, то мы будем вынуждены пойти на повышение цен».

Отметим, что в прошлом году пошиваемые Бакинским швейным домом школьные формы подорожали на 8,5%. Комплект школьной формы для младших классов 26-44 размера подорожал с 34 до 37 манатов, для старших классов 32-54 размера – с 43 до 46 манатов.

Э.А.

