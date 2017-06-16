Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане

2017-06-16 15:00 | www.oxu.az | 3

Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская.

«В ходе проверки поезда сообщением Киев-Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы», - заявила Михальская.

Она также отметила, что 11 июня, в первый день действия безвизового режима Украины и Евросоюза, ту же украинку уже задерживали, поскольку у ее ребенка не было нужных документов.

«Гражданка Украины за помощь в нелегальном пересечении границы была наказана штрафом в размере 200 злотых (около 3 тысяч рублей)», - добавила Михальская.