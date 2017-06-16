Возле здания британского парламента задержан мужчина с ножом

2017-06-16 14:54 | www.trend.az | 3

Мужчина с ножом в руках был задержан возле здания британского парламента в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

"Возле Вестминстерского дворца арестован мужчина с ножом. Сообщений о пострадавших нет", - сказано в заявлении.

Ранее газета Daily Mirror сообщила на своем сайте, что на место инцидента возле здания британского парламента прибыли представители вооруженной полиции, которые бросились в направлении ворот Святого Стивена Вестминстерского дворца, отреагировав на крики. Затем ворота закрылись.