В Махачкале начались учения Каспийской флотилии

2017-06-16 15:01 | www.apa.az | 3

Двухнедельные учения подразделений Каспийской флотилии проводятся на острове Чечень.

Как передает АПА со ссылкой на «Кавказский Узел», об этом сообщила мэрия Махачкалы.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, учения флотилии с выполнением боевых упражнений проводятся для повышения ее боеготовности на полигоне на острове Чечень.

Учения Каспийской флотилии проходят с 15 до 30 июня. Мэрия просит махачкалинцев и гостей города сохранять спокойствие, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте администрации Махачкалы.

Пресс-служба администрации не уточнила масштаб учений. Информация о них на сайте Минобороны России не опубликована.