Шехид Султан Шахваладов похоронен в Гусаре

2017-06-16 15:02 | www.apa.az | 3

Тело военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Шахваладова Султана Нияз оглу, погибшего вчера при предотвращении армянской провокации, было предано земле сегодня в родном Гусарском районе.

Как сообщает северное бюро АПА, на похоронах в Аллее шехидов Гусарского района присутствовали сотрудники Министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву, представители районной общественности.

Флаг Азербайджанской Республики, который покрывал гроб шехида, был передан его отцу.

В честь погибшего солдата был дан торжественный залп, после чего тело шехида было предано земле.