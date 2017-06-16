Центробанк России снизил учетную ставку до 9%

2017-06-16 14:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Центрального банка России в пятницу принял решение в третий раз за год снизить ключевую ставку с 9,25 до девяти процентов годовых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.

"Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения в четыре процента Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

При этом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

В последний раз Центральный банк России менял учетную ставку в мае 2017 года. Тогда ключевая ставка была снижена с 9,75 до 9,25 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)