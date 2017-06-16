Личная роль президентов США и России могла бы стать решающей в вопросе нагорно-карабахского урегулирования

2017-06-16 15:09 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Иногда, чтобы понять долгосрочные процессы, которые идут на геополитическом поле, на них необходимо взглянуть с ретроспективной позиции. Находящийся с визитом в Баку бывший посол США в Азербайджане и бывший сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза, рассказал в беседе с журналистами о времени, когда он занимал пост медиатора.

По словам Брайзы, когда он занимал пост сопредседателя МГ, сопредседатели продвигались вперед потому, что президенты США и России - больше обращали внимания на этот конфликт и принимали непосредственное участие в его урегулировании.

«Министр иностранный дел России Лавров тогда творчески подходил к этому вопросу, и он стимулировал нас к творческому подходу. А сейчас я боюсь, в США нет конкретной политики, не только касательно Южного Кавказа, но и всего мира.

Именно в те годы, 2008-2011, в процессе нагорно-карабахского урегулирования намечались значительные сдвиги и даже происходили события, которые могли бы сблизить позиции сторон.

Второго ноября 2008 года в подмосковном замке «Майн Дорф», под патронажем российского президента Дмитрия Медведева, лидеры Азербайджана и Армении подписали декларацию, которая является первым документом после подписания в 1994 году документа о режиме прекращения огня, под которым одновременно стоят подписи двух конфликтующих сторон. В этом смысле, документ действительно исторический, так как Москве, удалось добиться сближения позиций сторон настолько, чтобы лидеры двух стран подписали один и тот же документ, в котором говорилось, что стороны достигли соглашения о том, что «достижение мирного урегулирования должно сопровождаться юридически обязывающими международными гарантиями всех его аспектов и этапов».

Большие надежды вызывала встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Казани 24 июня 2009 года.

Накануне саммита президент США Барак Обама позвонил лидерам двух стран - Ильхаму Алиеву и Сержу Саргсяну - с призывом одобрить основополагающие принципы урегулирования конфликта.

Со специальным заявлением о необходимости подписания документа тогда выступило и Министерство иностранных дел России.

"Документ, который будет рассмотрен в Казани […], представляет реальную основу для дальнейшего движения вперед и последующей подготовки всеобъемлющего мирного соглашения", – уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.

И хотя она завершилась без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в Нагорном Карабахе, но стороны констатировали прогресс на пути к этой цели.

В конце 2010 года на официальном сайте министерства иностранных дел России был опубликован список 24 основных внешнеполитических событий 2010 года, в числе которых указан и переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха.

"Высокую международную оценку получило продолжение посреднической деятельности России в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию, в рамках которой состоялись трехсторонние встречи президентов России, Азербайджана и Армении Дмитрия Медведева, Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна 25 января в Сочи, 17 июня в Санкт-Петербурге, 27 октября в Астрахани", - говорилось в сообщении МИД.

Действительно, все встречи, проводимые тогда при личном участии Медведева, имели как минимум не нулевой и не отрицательный результат. Трехсторонняя встреча президентов Армении, России и Азербайджана в Астрахани и принятая по ее итогам декларация вообще являлись безусловным "шагом вперед" в отношениях между Баку и Ереваном. А важность достигнутой между сторонами договоренности по обмену военнопленных и телами погибших сложно переоценить и сегодня.

Тогда, личное участие президентов стран сопредседателей, особенно лидеров США и России, было катализатором процесса переговоров вокруг Нагорного Карабаха.

Однако сегодня наступили иные времена и всплеск активности лидеров стран-сопредседателей МГ ОБСЕ наблюдался лишь однажды – после апрельской эскалации на линии соприкосновения армянских а азербайджанских войск в регионе Нагорного Карабаха.

Если сегодня лидеры стран посредников не будут заинтересованы в решении этого конфликта и не окажут должного давления на агрессора и поддержки жертве оккупации, вряд ли статус-кво, который абсолютно зыбок и неприемлем, будет изменен мирным путем.

Увы, Париж и Вашингтон, и даже Москва, похоже, озабочены сегодня больше внутренними делами, чем выполнением взятых на себя обязательств.

И пока все три страны не начнут прикладывать достаточно усилий для того, чтобы убедить Ереван сделать шаг в сторону решения конфликта, надеяться на прогресс в урегулировании конфликта не приходится. Тем более, учитывая, что официальный Ереван не делает уступок в вопросах освобождения оккупированных азербайджанских земель, не соглашается на компромиссы со стороны Азербайджана и выступает периодически с провокационными заявлениями о признании независимости Нагорного Карабаха и переименовании азербайджанских районов на армянский лад.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend