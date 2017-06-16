Cumhurbaşkanı Erdoğan : Askeri üs kurma teklifini Salman Bin Abdülaziz’e de yaptım

2017-06-16 15:01 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz RTP kanalına bir mülakat verdi. Erdoğan'ın açıklamalarında en geniş yeri Katar krizi aldı.

ÇOK CİDDİ KUMPAS VAR

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili soruya Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

"Katar bizim, yani benim 15 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde yakından, çok iyi tanıdığım bir ülke. Ve şu anda Katar’a yapılan uygulamanın doğru olmadığını görüyorum. Katar’a yapılan bir başka ülkeye olduğu zaman biz orada da o ülkelerin yanında hep yer aldık. Yani bir taraftan gıda ambargosuydu, bir taraftan ne bileyim başka türlü ambargolardı vesaire..

Bunların hiçbirini kabul etmedik. Bir defa şu ana kadar ben çok değişik ülkelerle de buna yönelik telefon görüşmeleri yaptım, 15’i falan buldu ve onlara bu konuyu tabii ki anlatıyorum. Ve burada aslında çok ciddi bir kumpas görüyorum ve bu şık değil. Katar, halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Şu anda ona karşı böyle bir hareketi, yaptırımı uygulayanlar da Müslüman. Müslüman Müslümanla, hele hele böyle bir Ramazan ayında böyle bir yaptırıma gitmemesi gerekir, bunu bizim diyalog yoluyla çözmemiz gerekirdi. Şu anda da biz istiyoruz ki bayrama kadar diyalog yoluyla bu çözülsün, gayretlerimiz bunun için. Bu konuda Suudi Arabistan Kralı Hadim-ül Haremeyn Şerifeyn burada bu adımı atabilir. Ve en büyüğü olması hasebiyle de Körfezin, hele hele Körfez İşbirliği Konseyinin bu konuda atacağı bir adımla bu iş çözülür. Ve şu mübarek Ramazan ayında Suudi Arabistan’a bana göre yakışan da budur. Temenni ederim ki bayrama kadar bu iş çözülsün ve Suudi Arabistan burada büyüklüğünü ortaya koysun."

ÇATIŞMA ÇIKARSA TÜRKİYE KATAR'I SAVUNUR MU?

Erdoğan "Türkiye acaba Katar’ı savunma noktasına kadar hazır mı? Burada bir çatışma veya savaş çıkarsa Türkiye’nin savaşa girmesi söz konusu mu?" sorularına karşılık

"Bakın bunlar beklenen, istenen, arzu edilen şeyler değil. Biz bir defa bölgede böyle bir şeyi asla istemeyiz. Fakat şu arada biliyorsunuz Amerika’nın orada üssü var, Fransa’nın üssü var ve bu üslerin orada kurulmasına kimse ses çıkarmazken biz bölgenin güvenliğine yönelik 2014 yılında gelen talep üzerine orada bir üs kurma çalışmasını başlattık, sene 2014. Ve Meclis’ten geçme sürecini de bu arada onu bitirdik, Meclis’ten de geçti. Fakat ben Katar’da bu üssü kurarken, kurduktan kısa bir süre sonraydı, Suudi Arabistan’a yaptığım resmi ziyarette Hadimul Harameyn Şerifeyn’e, yani Salman Bin Abdülaziz’e aynı teklifi yaptım, dedim ki, eğer uygun bulursanız biz Suudi Arabistan’da da bir üs kurabiliriz dedim. Bana kendileri o zaman bunu bir değerlendirelim dedi. Tabi o gün, bugündür oradan herhangi bir şey gelmedi."

2014'TE BAŞLADI

Türkiye'nin Katar’da attığı bu adımın sadece Katar’a yönelik değil, Körfez’in bütününe, Körfez’in istikrarına yönelik bir adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ve bu çalışma da 2014’te başladı, işin hukuki boyutuyla başladı, daha sonra oradaki adımlar atıldı ve bir miktar oraya asker gönderildi, şimdi ise orada teknik incelemeleri yapmak üzere dar kapsamlı bir 3 kişilik heyet ayrıca gönderildi, onlar da orada bu çalışmaları yerinde inceleyecekler ve ondan sonra sayı itibariyle oradaki sayıyı daha da arttırarak üssümüzü orada çok daha diyoruz ki farklı bir konuma getirelim. Ama hedef, dediğim gibi tamamen Körfez’in bütününe yönelik bir barışın güvenilirliğini sağlamaya yönelik adımdır.?" dedi.