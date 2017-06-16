Путин считает, что Стоуну «достанется» за интервью с ним

2017-06-16 15:12 | www.oxu.az | 3

Президент России Владимир Путин заявил американскому режиссёру Оливеру Стоуну, что тому может «достаться» за фильм-интервью, который вышел на телеканале Showtime, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Спасибо вам за ваше время, ваши вопросы, за въедливость. Вас ещё никогда в вашей жизни не били?», - спросил Путин.

Стоун ответил, что имеет подобный опыт.

«Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется», - подчеркнул российский лидер.

Американский режиссёр сказал, что согласен на такие последствия, если они принесут «больше мира и самосознания в мире».

Ранее Стоун заявил, что Путин готов к диалогу с США.

Как сообщалось ранее, 4-серийный фильм-интервью с российским президентом будет транслироваться на Первом канале с 19 по 22 июня.