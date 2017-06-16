Азербайджан и Турция провели совместные учения в Нахчыване (ФОТО)

2017-06-16 15:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Азербайджаном и Турцией, с 12 июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с участием Вооруженных сил двух стран, сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

15 июня – в День национального спасения председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и командир механизированной бригады ВС Турции, генерал-майор Эрджан Ильхан наблюдали за совместными учениями.

Заместитель министра обороны Азербайджана – командир Особой общевойсковой армии, генерал-лейтенант Керем Мустафаев отдал рапорт председателю Верховного Меджлиса о подготовке к учениям.

После ознакомления с планом тактических учений было отмечено, что учения нацелены на достижение координированной деятельности при совместном выполнении операций между личными составами ВС Азербайджана и Турции, подготовку единых процедур по управлению войсками, и планирование совместной деятельности различных силовых структур с Особой общевойсковой армией.

Наряду с различными объединениями и частями Особой общевойсковой армии в учениях приняли участие около пяти тысяч лиц личного состава Общевойсковой приграничной дивизии, Общевойсковой оперативной бригады и Полка гражданской обороны, задействованы свыше 250 единиц бронетехники и около 500 единиц автомобильной техники.

В завершение учений председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР наградил отличившихся офицеров, прапорщиков и солдат ценными подарками.

(Текст: Кямаля Сеидова)