В Тбилиси вынужденные переселенцы из Абхазии провели акцию перед посольством Армении

2017-06-16 15:24 | www.apa.az | 3

В Тбилиси вынужденные переселенцы из Абхазии провели акцию протеста перед посольством Армении.

Как сообщает грузинское бюро АПА, цель акции – препятствия со стороны Армении, которые она чинит в Совете Европы этим беженцам, стремящимся вернуться к своим родным очагам.

Один из организаторов акции, руководитель НПО «Движение против оккупации» Онисе Гергетава отметил, что правительство Армении не поддерживает Грузию на международных заседаниях, чинит препятствия возвращению беженцев из Абхазии в свои родные края, представительство этой страны не голосует за соответствующие резолюции Совета Европы. По его словам, шантаж и враждебность армян чувствуются в каждом шаге: «Сейчас в наших домах живут армяне из Армении. В резолюции, которую мы представили посольству Армении, содержится требование выселить этих армян из наших домов, чтобы мы вернулись в них».

О.Гергетава заявил, что в случае если на их требования ответа дано не будет, они продолжат акцию протеста: «Наше требование заключается в том, чтобы Армения уважала суверенитет и территориальную целостность Грузии, подписала принятую резолюцию, чтобы мы смогли вернуться к своим родным очагам, а также положила конец оккупантской политике на Южном Кавказе».

Отметим, представленную в посольство Армении резолюцию подписали более тысячи человек.