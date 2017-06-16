Цены в аквапарках Баку – СПИСОК

2017-06-16 15:23 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az со ссылкой на Baku.ws представляет цены в аквапарках столицы.

Af Hotel Aqua Park

Вход в Af Hotel Aqua Park в Новханах стоит 15 манатов на человека.

Bilgəh Aqua Park

Вход в аквапарк Jumeirah Bilgah Beach Hotel, расположенный в Бильгях, стоит 50 манатов на человека. Пляж в данном заведении стоит 30 манатов. Вход детям до 6 лет аквапарк бесплатный.

Aqua Park Shikov

Вход в Aqua Park Shikov на двоих обойдется в 23 маната. В цену входит парковка автомобиля, использование бассейна и пляжных аксессуаров.

Pullman Aqua Park

Вход в Pullman Aqua Park стоит 40 манатов на одного человека. В цену входят пляжные аксессуары.

Dalga Beach Aquapark Resort

В выходные вход в Dalga Beach Aquapark Resort обойдется иностранцам в 70 манатов, местным же в 50 манатов. В будни 50 манатов для иностранцев, 35 манатов для местных.

Sea Breeze hotel

В Sea Breeze hotel, который находится в Нардаране, вход для одного человека стоит 20 манатов.

Amburan Beach

Вход в известный пляж в поселке Билгях - Amburan в выходные дни стоит 25 манатов. За эти деньги вы можете воспользоваться бассейном, лежанкой и душевой кабиной.

Л.А.

