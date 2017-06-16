Али Гасанов: Азербайджан обладает мощным потенциалом для достижения поставленных целей (версия 4)

2017-06-16 15:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку проходит XIV Бакинская международная конференция омбудсменов на тему «Основные принципы целей устойчивого развития: правовое равенство, национальные приоритеты и сотрудничество».

В конференции принимают участие помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана – заведующий отделом Али Гасанов, уполномоченная по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова, вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, другие официальные лица, депутаты и зарубежные участники.

Открывая мероприятие вступительным словом, Эльмира Сулейманова сказала, что политика, всесторонние реформы, проводимые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дают эффективные результаты также в сфере защиты прав человека. «В Азербайджане существует стабильность, полностью обеспечиваются права человека», - сказала она.

Азербайджанская модель мультикультурализма является примером для мира, сказала Сулейманова.

Она подчеркнула, что Концепция развития «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» и другие государственные программы, системно и планово реализуемые в Азербайджане, созвучны Программе целей устойчивого развития ООН и служат всестороннему развитию страны.

Несмотря на оккупацию 20 процентов земель страны в результате военной агрессии Армении, Азербайджан стремительно развивается, и занял достойное место среди государств мира, сказала Сулейманова.

Она отметила, что утвержденные Президентом Ильхамом Алиевым «Стратегические дорожные карты» обеспечат еще более интенсивное развитие страны в соответствии с требованиями современного периода.

Сулейманова добавила, что на международной арене Азербайджан признан также как спортивная страна, и, приняв на высоком уровне IV Игры исламской солидарности, Азербайджан внес очередной вклад в развитие толерантности и мультикультурализма в мире.

По ее словам, для достижения Целей устойчивого развития в Азербайджане, присоединившемся к многочисленным региональным и международным конвенциям и программам, сформирована необходимая нормативно-правовая база, в этом направлении проводятся очень важные меры, а также в центре внимания находится международное сотрудничество.

Выступая на мероприятии, помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана – заведующий отделом Али Гасанов отметил, что для достижения Целей устойчивого развития важным условием для государств, присоединившихся к этой глобальной инициативе, является обладание необходимыми ресурсами.

«Успехи, достигнутые Азербайджаном в годы независимости, нынешний уровень развития показывают, что наша страна обладает мощным потенциалом для достижения поставленных целей», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что сегодня Азербайджан является государством, обладающим сильной экономикой, устойчивой политико-правовой системой и системой социальной защиты, безопасной и стабильной общественно-политической средой, а также государством с обновленной инфраструктурой, интегрированным в международные организации.

Али Гасанов подчеркнул, что, вернувшись в 1993 году по настойчивому требованию народа к руководству страной, общенациональный лидер Гейдар Алиев, сплотив вокруг себя здравые силы страны, способных, патриотичных и интеллектуальных людей, успешно осуществил большие задачи и заложил основы подъема Азербайджана. Под его руководством были сформированы институты, характерные демократическому, правовому государству и свободному обществу, опирающаяся на рыночные отношения экономика, справедливая социальная политика, увеличилось внимание к проблемам в сферах культуры, образования, здравоохранения, спорта, проблемам экологии, сказал помощник Президента.

Охарактеризовав период развития Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева как период непрерывных реформ и модернизации, Али Гасанов добавил, что этот период вошел в историю также завершением перехода от социалистической системы хозяйства к новой системе.

Помощник Азербайджана подчеркнул, что этот период особенно знаменателен с точки зрения реализации Целей устойчивого развития.

«В первую очередь, необходимо отметить снижение уровня бедности с 49 до 5 процентов, безработицы - с 50 до 5 процентов. Большими достижениями по реализации Целей устойчивого развития должны считаться также решение социальных проблем до одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, обновление инфраструктуры, повышение уровня социальной защиты и социальных услуг и их доступности, повышение внимания к проблемам экологии и другие показатели», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что в стране были достигнуты большие успехи в сферах обеспечения прав и свобод человека и гражданина, развития гражданского общества. «В стране обеспечивается свобода собрания, слова, мнения и печати, а также другие свободы, соблюдаются международные стандарты в сфере прав человека. За прошедшие годы Азербайджанская Республика развила сотрудничество с авторитетными международными структурами, осуществляющими деятельность в сфере прав человека, выступила сторонницей более 50 международных документов в сфере защиты прав человека, и достигла важных успехов в реализации международных обязательств в этой сфере. Сегодня в Азербайджане свободно функционируют более трех тысяч НПО, сотни СМИ, 55 политических партий, общины, принадлежащие к различным религиям. Удельный вес пользователей интернета превышает 80 процентов. В Азербайджанской Республике обеспечение прав и свобод человека и гражданина считается общегосударственной задачей, и с учетом целей устойчивого развития, ведущих международных приоритетов в сферах защиты прав человека и демократии, верховенства закона, принимаются и выполняются Планы национальных действий по защите прав человека. Изменения, внесенные в Конституцию по итогам референдума, состоявшегося 26 сентября 2016 года, послужили созданию дополнительных гарантий для дальнейшего расширения и надежной защиты прав граждан», - сказал он.

Помощник Президента отметил, что подготавливаемые в Азербайджане концепции и стратегии развития, программы и проекты, как правило, согласуются с Целями устойчивого развития ООН. «Это говорит о том, что азербайджанское государство строит свою политику с учетом глобальных вызовов и тенденций», - сказал Али Гасанов.

Выступившая затем вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Бахар Мурадова отметила, что Азербайджан уже создал основополагающие принципы целей устойчивого развития.

Вице-спикер подчеркнула, что равенство прав человека закреплено в Конституции страны.

Как отметила Мурадова, обеспечение достойной жизни для людей – самая важная задача, стоящая перед всеми государствами. «Независимо от места проживания, все люди хотят жить достойно. Но для всего этого должны иметься безопасные условия, мир. Если учесть сегодняшнюю международную обстановку, то для осуществления поставленных целей существуют большие угрозы», - сказала она.

Мурадова добавила, что существует обязательство государств, международных организаций по обеспечению мира и стабильности. «Но в мире царит противоречивая ситуация. Азербайджанское государство соблюдает принципы международного права, как на региональной, так и международной арене. Несмотря на то, что Азербайджан подвергся агрессии Армении и столкнулся лицом к лицу с несправедливостью, наше государство не изменило свою позицию, и призывает все страны мира к соблюдению международного права», - сказала она.

Выступая на мероприятии, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, что устойчивое развитие стало отдельным направлением в Азербайджане, и, в отличие от многих стран, в Азербайджане за короткое время была проведена большая работа в области устойчивого развития. «Самой важной частью этих работ является внесение достаточного количества изменений в законодательство. В самые сложные периоды Азербайджан присоединился к важным конвенциям», - сказала она.

Гусейнова добавила, что в Азербайджане была проведена большая работа и с точки зрения защиты прав женщин. «Результатами этой работы являются экономическая независимость женщин, их свободное развитие во многих направлениях. За короткое время число женщин-предпринимателей выросло с 17 до 25 процентов. Самая важная наша работа - добиться всестороннего развития населения», - сказала она.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, выступая на мероприятии, что Армения разрушает культурное наследие, исторические и культурные памятники Азербайджана на оккупированных территориях.

Гараев отметил, что в Азербайджане охраняются памятники, образцы культурного наследия, принадлежащие другим государствам. «А армяне занимаются разрушением нашего культурного наследия, его присвоением. Несмотря на все эти трудности, Азербайджан не отступает от своей толерантной позиции и является примером миру в этой сфере», - сказал министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)