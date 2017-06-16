Строительство трассы Формулы 1 в Баку завершено на 99% (версия 2)

2017-06-16 15:26 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14.32)

БАКУ /Trend/ - Строительство объектов для трассы Формулы 1 в Баку завершено на 99 процентов, сказал журналистам в пятницу менеджер по строительству объектов операционной компании Baku City Circuit Том Бутчер.

По его словам, сейчас идет последний этап строительных и монтажных работ.

"Начиная с часа ночи, 19 июня центральные улицы города будут закрыты для проведения завершающих работ. Мы приносим извинения за неудобства, причиняемые жителям города, но это необходимо для проведения этого мероприятия. Мы делаем все необходимое, чтобы минимизировать влияние на городской траффик", - сказал Бутчер.

Он добавил, что на этой неделе в Баку из Канады начали прибывать морские грузы с составляющими для болидов Формулы 1.

"В течение последующих четырех дней трэк будет полностью готов к проведению гонки, как технически, так и с точки зрения дизайна. Строительные работы объектов на трассе завершены на 99 процентов. Параллельно на приморском бульваре также ведутся монтажные работы развлекательных объектов, где будут проводиться концерты мировых звезд, автограф- сессии пилотов и другие развлекательные мероприятия. Мы готовы принять иностранных туристов, которые с нетерпением ждут встречи с этой замечательной страной", - сказал Бутчер.

(Автор: Максим Цурков)