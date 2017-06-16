Мамедъяров: «Политика Армении по сохранению «статус-кво» препятствует прогрессу в переговорах»

2017-06-16 15:33 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече были проведены обсуждения в связи со следующим раундом переговорного процесса по соглашению Азербайджан-Европейский союз, была выражена надежда на то, что работа над проектом соглашения будет завершена до саммита стран Восточного партнерства, который будет проведен в конце этого года.

В ходе встречи было отмечено, что следующий этап переговоров по проекту соглашения будет проведен в июле.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что ведение конструктивных и интенсивных переговоров по проекту соглашения является положительным явлением. Министр сказал, что на этом этапе переговоров в основном будут обсуждены политические и торговые вопросы. Глава МИД Азербайджана также отметил, что наша страна является надежным партнером Евросоюза.

Отметив, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой для региона, Э.Мамедъяров рассказал о переговорном процессе по урегулированию конфликта. Он добавил, что присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана и политика Армении по сохранению основанного на оккупации статус-кво препятствуют достижению прогресса в урегулировании.

Э.Мамедъяров отметил важность единого подхода ЕС к затянувшимся конфликтам на основе принципов уважения территориальной целостности и суверенитета государств так же, как это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Комиссар ЕС Йоханнес Хан передал свои поздравления в связи с 15 июня – Днем национального спасения. Он подчеркнул, что между Азербайджаном и ЕС налажено прагматическое и практическое сотрудничество в таких сферах как транспорт, торговля и энергетика.

На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества и региональных вопросах, вызывающих взаимный интерес.