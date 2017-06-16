Парализована транспортная система Италии

2017-06-16 15:35 | www.oxu.az | 3

Общенациональная забастовка сотрудников транспортного сектора парализовала в пятницу движение в крупнейших городах Италии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, итальянский новостной канал Rai News 24 сообщил, что национальная авиакомпания Alitalia была вынуждена в связи с акцией протеста отменить 160 национальных и международных рейсов. В крупнейших аэропортах страны пассажирам рекомендовано уточнять информацию о своем рейсе.

24-часовая забастовка распространяется на все виды общественного транспорта: метро, наземный транспорт, а также железные дороги. Особые перебои ожидаются в движении пригородных электричек. При этом государственные желдороги Trenitalia гарантируют соблюдение расписания скоростных поездов.

Профсоюзы сотрудников транспортного сектора протестуют против плана приватизации и либерализации отрасли пассажирских перевозок.

Э.А.

