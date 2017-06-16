Международное сообщество должно оказать давление на Армению в вопросе Карабаха - эксперт

2017-06-16 15:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООН должна оказать давление на страны, которые не соблюдают международное право и не выполняют решения этой международной организации, сказал журналистам профессор международного права Бохумского университета Германии Ханс Йоахим Хайнц, комментируя невыполнение Арменией резолюций Совета безопасности ООН в течение многих лет.

По его словам, во многих странах мира есть разочарование в ООН из-за несоблюдения ее решений со стороны определенных государств.

Профессор отметил, что армяне Нагорного Карабаха не имеют никакого права на провозглашение независимого государства и самоопределение, так как они являются национальным меньшинством в Азербайджане, а такие вопросы должны решаться всем населением страны. Если подходить к вопросу с такой логикой, то в мире должно быть свыше трех тысяч государств, а это означает конец системе международных отношений, сказал Хайнц.

По его словам, незаконный режим на территории Нагорного Карабаха был создан в результате интервенции Армении.

«Я всегда критикую Минскую группу ОБСЕ за упоминание принципа права на самоопределение народов в вопросе Нагорного Карабаха наряду с принципом обеспечения территориальной целостности Азербайджана. Армяне Нагорного Карабаха имеют права как национальное меньшинство. Азербайджанское государство должно защищать их права именно в этом ключе после урегулирования конфликта, что неоднократно заявлялось азербайджанским правительством», - сказал эксперт.

Урегулирование конфликта напрямую зависит от его сторон, сказал Хайнц, они должны лучше узнать друг друга, устранить имеющиеся в отношении друг друга стереотипы.

Решение невозможно в результате вмешательства извне, считает эксперт.

По его словам, внешние игроки заинтересованы в сохранение статуса-кво, поэтому стороны конфликта, в том числе на уровне гражданского общества, должны напрямую говорить друг с другом. Эксперт напомнил, что объединение двух частей Германии в свое время началось именно с усилий гражданского общества.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)