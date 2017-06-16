КСИР предотвратил возможный террористический акт в Иране

2017-06-16 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран предотвратил возможный террористический акт, раскрыв террористическую группу в провинции Систан и Белуджистан, сообщает 16 июня Корпус исламской революции (КСИР).

По информации, некоторые из террористов были убиты, некоторые ранены, а остальным удалось убежать.

Согласно информации на официальном сайте КСИР, было обнаружено около 1,3 тонн взрывчатых материалов. Часть взрывчатых веществ была в машине, еще пять бомб, как сообщается, были готова к атакам смертников.

В четверг в средствах массовой информации Ирана сообщалось, что вооруженные столкновения вспыхнули, когда иранские силы безопасности застрелили группу боевиков на юго-восточных высотах Каср-э-канд в провинции Систан и Белуджистан.

Иранские СМИ сообщили, что полиция, сотрудники министерства разведки, а также силы КСИР при поддержке вертолетов объединили усилия по очистке региона от ансарской террористической группы, действующей в провинции Ирана.

Согласно сообщениям, силы безопасности захватили огромное количество взрывчатых веществ и несколько поясов смертников после столкновений, в результате которых несколько боевиков были убиты и ранены.

В среду два члена боевой группы были застрелены, а еще пять человек были задержаны в юго-восточном иранском портовом городе Чабахар.

Иранские силы безопасности арестовали десятки подозреваемых за последние несколько дней, после недавних терактов в Тегеране.

Две отдельные атаки потрясли Тегеран 7 июня, в результате которых 17 человек погибли и 54 были ранены.

(Автор: Эльмира Таривердиева)