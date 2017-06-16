Президент Ильхам Алиев вручил народной артистке Фидан Гасымовой орден «İstiqlal» - ОБНОВЛЕНО

2017-06-16 15:48 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев вручил народной артистке Фидан Гасымовой орден «İstiqlal» за особые заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

Выступивший на встрече президент поздравил народную артистку с предстоящим юбилеем. Глава государства отметил, что на протяжении долгих лет она радует своим искусством азербайджанский народ.

В свою очередь, Ф.Гасымова поблагодарила президента Ильхама Алиева.

Затем было сделано фото на память.

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11:58

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял народную артистку Фидан Гасымову.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.