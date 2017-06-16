Азербайджанский шехид предан земле – ФОТО

2017-06-16 15:43 | www.oxu.az | 2

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Султан Шахвеледов, погибший вчера при отражении армянской провокации, сегодня был предан земле в Гусарском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в похоронной церемонии приняли участие сотрудники Министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, представители общественности района.

Трехцветный флаг Азербайджана, которым был обернут гроб с телом шехида, передан его отцу.

Был открыт торжественный залп, прозвучал государственный гимн Азербайджана, после чего тело шехида было предано земле.

Э.А.

